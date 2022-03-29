الوفد الأوكراني المفاوض: لم نوقع أي اتفاقيات مع روسيا ويمكن أن تكون إسرائيل وبولندا وكندا وتركيا من بين الضامنين الأمنيين لأوكرانيا

قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن "أوكرانيا ستجري استفتاء عام بشأن أي اتفاق مع روسيا"

أكد الوفد الأوكراني المفاوض، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة لأمن كييف، مضيفا أن أوكرانيا ستوافق على وضع الحياد، بشرط وجود ضمانات أمنية.

وقال الوفد الأوكراني المفاوض، إن "أوكرانيا ستجري استفتاء عام بشأن أي اتفاق مع روسيا"، مؤكدا "لم نتفق على شيء بعد ولم نحصل على أي موافقة من الجانب الروسي، وسنوقع اتفاقا بشأن الحدود التي يجب أن نحقق الأمن داخلها وهو ما نعمل عليه الآن"، حسب موقع النشرة.

وأضاف الوفد أن "المكسب الأول من مفاوضات اليوم مرتبط بنقل المفاوضات من بيلاروسيا إلى تركيا"، مردفا "سنتحدث عن جميع حدود أوكرانيا التي رسمت عام 1991، لا يمكن الحديث عن الاستفتاء دون رجوع اللاجئين لمنازلهم، والاستفتاء يجب أن يحصل على موافقة البرلمان الأوكراني ودون أي تدخل خارجي، واتفقنا على إرجاء النقاش مع روسيا بشأن القرم لما بعد إحلال السلام".

ومن جانبه، قال المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخائيلو بودولياك على تويتر، إن "الوفود ستبحث البنود الأساسية لعملية التفاوض"، لافتًا إلى أنها "تعمل بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبيل انطلاق المفاوضات إن "إحراز تقدم في إسطنبول سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي"، مؤكدًا أن "لكل من روسيا وأوكرانيا مخاوف مشروعة، دفعت النزاع بين البلدين إلى الحرب".

يشار إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا، انطلقت في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.