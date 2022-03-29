روسيا تؤكد أنها سترد على أي محاولة للناتو لإمداد أوكرانيا بمقاتلات، وكييف تطلب صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع بوتين وزيلينسكي

قال سيرغي شويغو، إن "المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا زودت دول حلف الناتو أوكرانيا بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، مضيفا، أن "ما وصفه بالتوريد غير المنضبط للأسلحة إلى أوكرانيا قد يُشكل تهديدا لأوروبا".

وقال سيرغي شويغو، إن "المرحلة الأولى من العملية العسكرية حققت كل أهدافها"، مشيرا إلى أن "القوات ستركز على تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحرير إقليم دونباس"، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي، أن "نحو 600 من المرتزقة الأجانب قُتلوا خلال الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا"، حسب موقع العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق من اليوم أن "الجيش دمر قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن الأوكرانية"، موضحة في بيان "أنها دمرت 68 منشأة عسكرية أوكرانية، و3 مسيرات خلال يوم واحد".

وأضافت الوزارة "أنها أسقطت 123 طائرة أوكرانية، و74 مروحية، و311 مسيرة منذ بداية العملية العسكرية".

ومن جانب آخر، كشفت روسيا عن مقترحات أوكرانيا في جولة مباحثات اليوم الثلاثاء في تركيا، مشيرة إلى "أنها تتركز على الضمانات الأمنية". مضيفة أن "أوكرانيا اقترحت أن تكون دولة حيادية غير نووية خارج أي تحالفات".

وأوضحت موسكو أن "الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تنطبق على القرم ودونباس". ولفتت إلى أن "أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها، "كما تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية".

وأعلنت روسيا عن "عدم معارضتها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". مؤكدة أن "أوكرانيا طلبت صياغة الاتفاق النهائي خلال قمة تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين مع زيلينسكي".

يشار إلى أن المفاوضات بين الوفدين انطلقت صباح اليوم الثلاثاء لبحث سبل التوصل إلى توافق سياسي، على أمل أن تتوصل المشاورات للتوافق المطلوب لوضع حد للحرب الدائرة بالأراضي الأوكرانية

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الـ34، الثلاثاء، فيما يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف بوساطة تركية.