مقتل بطل الملاكمة "ماكسيم كاجال" خلال معارك الدفاع عن ماريوبول

مدرب بطل الملاكمة ماكسيم كاجال، "نم جيدا يا أخي، ارقد بسلام لك، سوف ننتقم لك".

أكدت وسائل إعلامية أوكرانية، مقتل بطل الملاكمة "ماكسيم كاجال" خلال اشتباكات أثناء قتال القوات الروسية كعضو في كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة في ماريوبول.

وقال مدرب كاجال إنه "أول بطل عالمي في الكيك بوكسينغ من مدينة كريمنشوك المجيدة ، وأول بطل عالمي بين البالغين في فريق أوكرانيا، وهو شخص أمين ومحترم"، مضيفا "نم جيدا يا أخي، ارقد بسلام لك، سوف ننتقم لك".، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت.

ومن جانب آخر، قال المدرب الرياضي، أوليه سكيرتا، عبر الفايسبوك الأحد الماضي، "لسوء الحظ ، فإن الحرب تأخذ الأفضل".

وكان عدد من الرياضيين البارزين الأوكرانيين عادوا إلى البلاد منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا، وذلك من أجل محاربة قوات موسكو.

كما استبدل نجم التنس السابق ألكسندر دولجوبولوف مضربه بالسلاح في وقت سابق من هذا الشهر للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية في مدينته كييف.

يشار إلى أن كتيبة آزوف هي كتيبة يمينية متطرفة داخل الحرس الوطني الأوكراني، والوحدة تابعة لعناصر النازيين الجدد، وكانت المجموعة في السابق منظمة شبه عسكرية قبل أن يتم دمجها رسميًا في القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2014.