وزير الخارجية الاسرائيلية يطالب روسيا بوقف القتال في أوكرانيا

يأتي هذا على خلفية الاعلان عن تقدم بالمحادثات بين روسيا وأوكرانيا بعد محادثات وصفت بالمفيدة

طالب وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد بصورة مباشرة اليوم الثلاثاء روسيا بوقف القتال في اوكرانيا، مع اتاحتها الامكانية لاخلاء المدنيين.

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابة في تويتر :"إسرائيل تعبر عن مخاوف عميقة على ضوء الأوضاع الانسانية الصعبة في مدينة ماريوبول وتطالب وتطالب روسيا بوقف القتال والسماح بإخلاء المدنيين إلى مواقع آمنة".

كما تطرق في تغريدته الى جهود الوساطة المحلية، وأيضا من جانب تركيا وقال :"إسرائيل ترحب بجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ، وتتمنى وتعمل لتحقيق وقف اطلاق النار".

وعلى صعيد متصل أعلنت روسيا أنها ستقلص نشاطها العسكري في المناطق التي تحيط العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في أعقاب محادثات في إسطنبول وصفت بأنها "مفيدة" بين الوفد الاوكراني، والذي طالب من جانبه بضمانات دولية لأمن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخميا عن إحراز تقدم كاف في المحادثات بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.ودعا أراخميا إلى" آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي، بل حتى بشكل أكثر صرامة".