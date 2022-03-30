تقرير: وفد أوكراني سيناقش في إسرائيل وقف إطلاق النار مع روسيا

الوفد سيجتمع مع وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد وسيناقش معه عدة ملفات تتعلق بالمفاوضات

أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم أن ممثلا من قبل الحكومة الأوكرانية وصل الليلة الماضية الى إسرائيل في اطار وفد سيناقش في إسرائيل تفاصيل المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها وفد من أوكرانيا الى إسرائيل منذ أن شرع رئيس الحكومة نفتالي بينيت بجهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين فلاديمير بوتين وفلودومير زلنسكي.

ويترأس الوفد مستشار الرئيس الأوكراني وأحد المقربين منه، سيرغي شابير، والذي ذكرت الصحيفة انه وصل الى اسرائيل، وبعد ظهر اليوم من المتوقع ان تصل إسرائيل عضوة أخرى للوفد، وهي عضوة البرلمان الأوكرانية أولغا فاسيلفسكا-سمجليوغ، ولاحقا سيصل ايضا السفير الاوكراني الاسبق لدى إسرائيل غاندي ندولنكن.

ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء الوفد الثلاثة مع وزير الخارجية يائير لابيد ، لكن ليس من الواضح حتى الآن متى سينعقد الاجتماع. وذكرت الصحيفة انه خلال زيارتهم في البلاد سيناقشون مع مضيفيهم الاسرائيليين عدة قضايا:وقف إطلاق النار مع روسيا، التعاون الأمني مع إسرائيل، اللاجئون الأوكرانيون والعقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت النائبة فاسيلفسكا سمجليوغ للصحيفة "نود أن نتطرق الى النطاق الكامل للقضايا- هدفنا هو مساعدة الإتصال (بين أوكرانيا وإسرائيل) بشكل صحيح والبحث عن مصالح مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار موقف إسرائيل".

بالاضافة الى لابيد، الوفد الأوكراني من المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين آخرين، وليس من المعروف حتى الان ان كان رئيس الحكومة نفتالي بينيت سيجتمع معهم. ويأتي التقرير على خلفية التقدم الذي سجل امس في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي اجريت في تركيا.