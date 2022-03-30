الرئيس الروسي يوقع مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية بدءا من 2025

بوتن يوقع مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية اعتباراً من 2025

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بحلول 2025، بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الأربعاء.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.