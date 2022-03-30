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الرئيس الروسي يوقع مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية بدءا من 2025

i24NEWS - AFP

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يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع العلم على متن العبارة مارشال روكوسوفسكي عبر رابط فيديو في مقر إقامة نوفو-أوغاريوفو الحكومي خارج موسكو في 4 مارس 2022.
Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFPيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع العلم على متن العبارة مارشال روكوسوفسكي عبر رابط فيديو في مقر إقامة نوفو-أوغاريوفو الحكومي خارج موسكو في 4 مارس 2022.

بوتن يوقع مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرمجيات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية اعتباراً من 2025

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام البرامج الإلكترونية الأجنبية بحلول 2025، بحسب ما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء الأربعاء.

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ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.