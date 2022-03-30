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الرئيس الأمريكي بحث مع نظيره الأوكراني تزويد كييف بقدرات عسكرية "إضافية"

AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.

ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لاوكرانيا على صعيد المساعدة الامنية"

أفاد البيت الابيض أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم الاربعاء، مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويد الجيش الاوكراني بقدرات عسكرية "اضافية" لمساعدته في "الدفاع عن بلاده"،

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وقال البيت الأبيض في بيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين انهما "ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لاوكرانيا على صعيد المساعدة الامنية"، اضافة الى "الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الاضافية لمساعدة الجيش الاوكراني في الدفاع عن بلاده".