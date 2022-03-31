الرئيس الأوكراني يناقش مع ولي عهد أبو ظبي تطورات الحرب الروسية على بلاده

وكان ولي عهد أبو ظبي ناقش الملف الاوكراني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الامريكية في المغرب

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بإجراء مكالمة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ناقش خلالها تطورات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتطورات مسار المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا بشأنها.

واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأوكراني على "آخر التطورات الجارية"، بجسب بيان رسمي إماراتي، وأكد على "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا".

كما شدد زلنسكي خلال المكالمة على "أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة".

وأكد الرئيس الاوكراني دعم دولة الإمارات العربية المتحدة "لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".

ويشار الى أن ولي عهد أبو ظبي كان ناقش مع وزير الخارجية الامريكية خلال اجتماعه معه في المغرب قبل يومين تطورات الحرب الأوكرانية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الازمة والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية، من خلال الحوار والوسائل السلمية.