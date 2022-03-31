اليوم الـ36 للحرب الأوكرانية: استعدادات لاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني خلال أسبوعين

وزير الخارجية التركي يعلن ان وزير خارجية روسيا من المحتمل ات يجتمع مع نظيره الاوكراني خلال اسبوعين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه لا يصدق تعهدات روسيا حول تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، لافتا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة شرقي البلاد.

إعلان الرئيس الأوكراني يأتي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارا من صباح الخميس وقفا لإطلاق النار في ماريوبول حتى يتم إفساح المجال لإخلاء مدنيين من المدينة المحاصرة. في حين تستعد كييف لإرسال 45 حافلة لإجاء هؤلاء المدنيين من ماريوبول.

وعلى جانب متصل بالمفاوضات الجارية بين الجانبين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في غضون أسبوعين لإجراء مباحثات.