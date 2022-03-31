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اليوم الـ36 للحرب الأوكرانية: استعدادات لاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني خلال أسبوعين

i24NEWS - AFP

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يُظهر هذا المنظر العام الذي تم التقاطه في 30 مارس 2022 النار والدخان يضيء سماء الليل شرق خاركيف في اوكرانيا
Fadel SENNA / AFPيُظهر هذا المنظر العام الذي تم التقاطه في 30 مارس 2022 النار والدخان يضيء سماء الليل شرق خاركيف في اوكرانيا

وزير الخارجية التركي يعلن ان وزير خارجية روسيا من المحتمل ات يجتمع مع نظيره الاوكراني خلال اسبوعين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه لا يصدق تعهدات روسيا حول تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، لافتا إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة شرقي البلاد.  

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إعلان الرئيس الأوكراني يأتي بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارا من صباح الخميس وقفا لإطلاق النار في ماريوبول حتى يتم إفساح المجال لإخلاء مدنيين من المدينة المحاصرة. في حين تستعد كييف لإرسال 45 حافلة لإجاء هؤلاء المدنيين من ماريوبول. 

وعلى جانب متصل بالمفاوضات الجارية بين الجانبين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه من المحتمل أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في غضون أسبوعين لإجراء مباحثات. 

31 مارس 2022

 السلطات الأوكرانية  تتهم القوات الروسية بإطلاق قذائف فوسفورية على بلدة مارينكا الصغيرة في شرق البلاد الأربعاء.

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا خلاله تطورات الحرب الروسية على اوكرانيا ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها.

مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ يعتبر أنّ مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يخشون إخباره بالحقيقة" بشأن إستراتيجيته الحربية "الفاشلة" في أوكرانيا.

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الخميس بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل "أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.