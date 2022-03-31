تقرير/ الرئيس التركي: مستعدون من حيث المبدأ أن نكون ضامنا لأوكرانيا

وصف أردوغان قرار موسكو تقليص بعض عملياتها قرب كييف وتشرنيهيف بأنه قرار "مهم في واقع الأمر".

افادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله" مستعدون من حيث المبدأ أن نكون الضامن لأوكرانيا"لكن يتعين تحديد التفاصيل اللازمة لنجاح مثل هذه الصيغة.ووصف قرار موسكو تقليص بعض عملياتها قرب كييف وتشرنيهيف بأنه قرار "مهم في واقع الأمر".

وقال أردوغان في تصريحات أثناء رحلة جوية من أوزبكستان، إن المحادثات في إسطنبول، التي قدمت خلالها أوكرانيا اقتراحا مكتوبا لروسيا بإنهاء الحرب، أعطت "دفعة مهمة" للعملية. وأضاف أنه سيقدم مرة أخرى عرضا لاستضافة محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت محطة تلفزيون (إن.تي.في) عن الرئيس التركي قوله "فيما يتعلق بمسألة الضمان، يمكننا أن نكون إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، ونحن مستعدون لذلك من حيث المبدأ، ولكن بالطبع يجب تحديد تفاصيل هذا الأمر"، في إشارة إلى عرض قدمته أوكرانيا لعدة دول، من بينها تركيا، للقيام بدور الضامن الأمني.

ولتركيا ،العضو في حلف شمال الأطلسي، حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وتربطها علاقات جيدة مع الدولتين، وعرضت وساطتها في الصراع، وتدعم تركيا أوكرانيا في الوقت الذي تعارض فيه العقوبات على موسكو، واستضافت هذا الأسبوع مفاوضين من الجانبين في أول محادثات سلام مباشرة منذ أسابيع.