أردوغان: رومان أبراموفيتش شارك في محادثات السلام في اسطنبول بصفته عضوًا في الوفد الروسي

ظهر أبراموفتش في المحادثات بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء وجلس في أماكن مخصصة للمراقبين، وليس على طاولة المفاوضات

شارك رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي المتنفذ رومان أبراموفيتش ضمن الوفد الروسي إلى محادثات السلام مع أوكرانيا التي عقدت في اسطنبول هذا الأسبوع، على ما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وظهر أبراموفتش في المحادثات بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء وجلس في أماكن مخصصة للمراقبين، وليس على طاولة المفاوضات حيث جلس ممثلو طرفي النزاع. وقال أردوغان "إن سماح بوتين وروسيا لأبراموفتش ضمن وفدهما، يدعو إلى الظن أنهم يثقون به"، حسب النشر في واينت.

واعتبرت الاستخبارات الأميركية والبريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى معلومات مضلّلة حول مسار الحرب في أوكرانيا لأنّ مستشاريه يخشون إطلاعه على الخسائر العسكرية والاقتصادية التي تكبّدتها روسيا بسبب غزوها جارتها، بحسب ما أوردت وطالة الأخبار الفرنسية.

وأشارت استخبارات الدولتين الحليفتين إلى أن مستشاري بوتين "يخشون إخباره الحقيقة" حول الخسائر في المعارك والتأثير الحقيقي للعقوبات على موسكو.