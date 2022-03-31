إسرائيل: 50 طناً من المعدات الإنسانية والطبية في طريقها إلى شعب أوكرانيا

لابيد:"نرسل اليوم 50 طنا من المعدات الإنسانية والطبية إلى أوكرانيا، وهي في الواقع 50 طنا من النوايا الحسنة"

نظمت مؤسسة كيرين هايسود (التي تعنى بتجنيد الأموال لصالح دولة إسرائيل) بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الأوكرانية في إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية حملة إنسانية لمساعدة المواطنين الأوكرانيين، يتم خلالها نقل 50 طنًا من المعدات الإنسانية والطبية التي جمعها مواطنون إسرائيليون وسيتم إرسالها على خمس دفعات في رحلات جوية إلى أوكرانيا.

وقام المركز المكلف بتنسيق التبرعات في وزارة الخارجية بتنسيق تبرعات الشركة في إسرائيل لصالح سكان ومواطني أوكرانيا. وتتكفل كيرين هايسود بالتنسيق مع وزارة الخارجية والاتصالات في أوكرانيا بتمويل الرحلات الجوية، لتوزيعها بناءً على قائمة الاحتياجات. وتشمل المساعدات الملابس والمعدات الطبية والكراسي المتحركة ومنتجات النظافة والأطعمة الجافة.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد: "نرسل اليوم 50 طنا من المعدات الإنسانية والطبية إلى أوكرانيا، وهي في الواقع 50 طنا من النوايا الحسنة. نرسل معدات تم جمعها والتبرع بها من آلاف الإسرائيليين الطيبين الراغبين في المساعدة، والمنظمات التي تجندت من أجل المهمة. وتضاف هذه المساعدة إلى مستشفى كوخاف مئير الميداني الذي أقيم بمساعدة مؤسسة شوسترمان، وهو يعمل في أوكرانيا منذ أسبوعين.

من جانبه قال مدير مركز تنسيق التبرعات في وزارة الخارجية، السفير دانيال ميرون: "يسعدني أن أرى المجتمع في إسرائيل يتجند من أجل الشعب الأوكراني. ويسعد وزارة الخارجية أن تساعد في الجهود الإنسانية من خلال وكالة المعونة الوطنية ماشاف ومن خلال دبلوماسيينا المنتشرين في الميدان ".