ومن شأن استخدام مليون برميل يوميًا لأشهر أن يعزز بشكل فعال إمدادات النفط العالمية بنسبة واحد في المئة

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر، في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ أميركا لوقف ارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وهذه الكمية من النفط وفقًا لبيان صادر عن الادارة الاميركية ستكون "إجراء انتقاليا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام". ومن شأن استخدام مليون برميل يوميًا لأشهر أن يعزز بشكل فعال إمدادات النفط العالمية بنسبة واحد في المئة.

وجاء في بيان "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق يوميًا كل يوم- للأشهر الستة المقبلة".

وأضاف "حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقًا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد الجاري حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي".

وأفادت تقارير أن بايدن قد يعلن الخميس نيته في استخدام ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا لمدة تصل إلى ستة أشهر - في ما سيكون إلى حد بعيد أكبر عملية لاستخدام المخزون وأكثرها استدامة.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد هذه التقارير التي جاءت في الوقت الذي قررت فيه مجموعة أوبك المصدرة للنفط زيادة الإنتاج بشكل متواضع على الرغم من ارتفاع أسعار الخام منذ الهجوم العسكري الروسي على اوكرانيا.

وبحسب مراقبين فإن بايدن يسعى إلى كسب النقط بمواجهة مخاوف من صعوبات في الحفاظ على سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تهدد أسعار الاستهلاك الجامحة سوق العمل.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن على الدول "غير الصديقة" أن تدفع ثمن واردات الغاز اعتبارا من الجمعة بالروبل من حسابات في روسيا تحت طائلة قطع الإمدادات عنها، وهو إجراء يطال بصورة خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون بعد توقيع مرسوم بهذا الصدد "عليهم فتح حسابات بالروبل في مصارف روسية. ستُسدد المدفوعات من هذه الحسابات مقابل عمليات تسليم الغاز اعتبارًا من يوم غد، الأول من نيسان/أبريل". وحذر من أن التخلف عن الدفع بهذه الطريقة سيؤدي إلى "إيقاف العقود القائمة".