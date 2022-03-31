الرئيس الأوكراني يسحب سفيرة بلاده من الرباط بعد"فشلها في إقناع المغرب بدعم أوكرانيا"

"لقد استدعيت سفيرينا لدى الرباط وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا"، مؤكد أنه وقع مرسومين بذلك"

قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، "لقد استدعيت سفيرينا لدى الرباط وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا"، مؤكد أنه وقع مرسومين بذلك، موجها للسفيرين انتقادات حادة حيث أورد " هناك من يعمل للدفاع عن الدولة، لكي تتمكن أوكرانيا من حماية مستقبلها، ونحن نقدر عمل هؤلاء،

يأتي ذلك بعد أن غاب ممثل المغرب، يوم 24 مارس/آذار الجاري، للمرة الثانية عن اجتماع الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، ولم يشارك في التصويت على القرار الذي يطالب موسكو بالوفق الفوري للحرب، والذي مُرِّر بأغلبية 140 صوتا، علما أن الرباط كانت قد اتخذ قرارا مماثلا في 2 مارس الماضي مع بداية الأزمة.

وعند غياب ممثلها عن جلسة الأمم المتحدة في 2 مارس/آذار الجاري قالت الخارجية المغربية في بيان إن "المملكة قررت عدم المشاركة في التصويت على القرار"، مشددة على أن هذا الأمر "لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقف المغرب المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا، وذلك وفق بلاغ الوزارة ليوم 26 فبراير 2022، وتابعت الوثيقة أن الرباط "تواصل، بقلق وانشغال، تتبع تطورات الوضع بين كل من أوكرانيا وروسيا الفيدرالية".

وكان المغرب قد أعلن في 26 فبراير/شباط المنصرم في بيان أنها "تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تؤكد أنها تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وأضاف أن الرباط تؤكد "تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات".