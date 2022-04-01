روسيا تعيد نشر قواتها في جورجيا لتعزيز قواتها في أوكرانيا

دخلت الحرب في شرق أوروبا يومها السابع والثلاثين صباح اليوم (الجمعة)، وبعد ورود أنباء أمس عن إعادة تنظيم قوات الجيش الروسي في بيلاروسيا، بحسب تقرير استخباراتي بريطاني صدر اليوم، يعيد الروس نشر قواتهم في جورجيا لتعزيز القوات التي غزت ​​أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق متضررة واستمرار تمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.