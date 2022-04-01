الجيش الروسي يضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37
روسيا تعيد نشر قواتها في جورجيا لتعزيز قواتها في أوكرانيا
دخلت الحرب في شرق أوروبا يومها السابع والثلاثين صباح اليوم (الجمعة)، وبعد ورود أنباء أمس عن إعادة تنظيم قوات الجيش الروسي في بيلاروسيا، بحسب تقرير استخباراتي بريطاني صدر اليوم، يعيد الروس نشر قواتهم في جورجيا لتعزيز القوات التي غزت أوكرانيا.
ويواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ37، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق متضررة واستمرار تمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.
01 أبريل 2022
نفذت مروحيتان أوكرانيتان ضربة على منشأة لتخزين الوقود في بلدة بلغورود بغرب روسيا، حسبما أعلن الحاكم الإقليمي الجمعة.
وكتب فياتشسلاف غلادكوف على تلغرام "اندلع حريق في خزان الوقود بسبب ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا المنطقة الروسية على علو منخفض".
غزو روسيا لأوكرانيا: موسكو تخشى من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة - الإندبندنت