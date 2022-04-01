مفاوض روسي: استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر الفيديو

الكرملين يحذر من أن الضربة الجوية الأوكرانية على الأراضي الروسية ستُعيق المفاوضات

استأنفت روسيا وأوكرانيا الجمعة مفاوضات السلام عبر الفيديو، بحسب مفاوض روسي، بعدما أفادت موسكو عن ضربة جوية أوكرانية طالت خزان وقود في غرب روسيا.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على تلغرام "نواصل محادثاتنا عبر الفيديو" مضيفًا "لم تتغير مواقفنا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس".

وقال الكرملين الجمعة أن الضربة التي شنتها مروحيات أوكرانية بحسب موسكو، على خزان وقود في روسيا، ستعيق محادثات السلام بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بعد تعرض خزان وقود في منطقة بلغورود المحاذية لأوكرانيا لضربة فجر الجمعة "من الواضح أننا لا نستطيع أن ما حصل سيوفر ظروفًا ملائمة لمتابعة المفاوضات". واحجمت كييف حتى الان عن التعليق على هذه العملية على الفور.

وجاءت الضربة، وهي الأولى من نوعها إذا تأكد أنها من تنفيذ القوات الجوية الأوكرانية، في وقت تدعي فيه روسيا أنها تسيطر بشكل كامل على أجواء أوكرانيا.

غير أن الكرملين أعاد التأكيد أن الضربة من تنفيذ الأوكرانيين. وأضاف "إن السيطرة على الجو خلال العملية العسكرية الخاصة هو حقيقة مطلقة. بما يخصّ حادثة (بلغورود) ستعود مهمة تقييمها إلى قواتنا المسلّحة".

وتقع المدينة على بعد حوالى 80 كيلومترًا شمال خاركيف التي تقاوم الهجوم الروسي منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير.