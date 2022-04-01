وزير الخارجية الأوكراني يعلن إجراء محادثات مع نظيره المغربي بعد سحب سفيرة كييف لدى الرباط

ديميترو كوليبا"أوكرانيا والمغرب تربطهما علاقات ثنائية ودية و يتطلعان إلى تعزيزها بشكل أكبر في جميع المجالات"

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مسشيرا إلى أن"أوكرانيا والمغرب تربطهما علاقات ثنائية ودية و يتطلعان إلى تعزيزها بشكل أكبر في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي وتعزيز التجارة والتعاون داخل المنظمات الدولية".

وتُعد هذه هي ثاني مرة يجري فيها مباحثات مع كوليبا خلال بضعة أيام، ففي 22 مارس/آذار المنصرم قالت وزارة الحارجية المغربية إن الطرين أجريا حديثا هاتفيا، وفي اليوم نفسه أعلنت أيضا عن محادثة بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكان الرئيس الأوكراني، قد أعلن الأربعاء المنصرم، في كلمة "لقد استدعيت سفيرينا في المغرب وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا"، مضيفا "هناك من يعمل للدفاع عن الدولة، لكي تتمكن أوكرانيا من حماية مستقبلها، ونحن نقدر عمل هؤلاء، وفي المقابل هناك من يضيعون الوقت من أجل البقاء في مناصبهم فحسب".

وجاء هذا الموقف بعد أن غاب المغرب لمرتين عن جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة جرى فيها التصويت على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، وقد حملت الخطوة تقريعا صريحا لعمل الدبلوماسية كييف بالرباط.