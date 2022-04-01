وزير الصحة الإسرائيلية سيزور أوكرانيا لتفقد المستشفى الميداني الإثنين الوشيك

سيكون وزير الصحة أول مسؤول حكومي إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ بداية الحرب خطوة رمزية مهمة لدعم إسرائيل أوكرانيا

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيشوك، اليوم الجمعة، إن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز، الإثنين الوشيك، إلى أوكرانيا للاجتماع مع نظيره الأوكراني وزيارة المستشفى الميداني الإسرائيلي في موستيسكا، بالقرب من لفيف.

ولم يصدر بيان فوري من وزارة الصحة بشأن الرحلة، لكن مسؤولا أكد لموقع" والا" الإخباري الإسرائيلي أن الرحلة تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد. وسيكون نيتسان هورويتز أول مسؤول حكومي إسرائيلي يزور أوكرانيا منذ بداية الحرب فيها.وهي خطوة رمزية مهمة في دعم إسرائيل لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة كييف في إطار سلسلة من الدعوات الموجهة للعديد من القادة.

جدير بالذكر أن نفتالي بينيت سافر إلى موسكو للقاء فلاديمير بوتين في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ولم يسافر إلى كييف، لأسباب أمنية بشكل أساسي.

وفي السياق أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الجمعة، ان المفاوضات التي تستأنف اليوم ستكون بصيغة مؤتمر الفيديو، وان مواقف بلاده بشأن القرم ودونباس لا تزال ثابتة.

وكان الوفدان قد عقدا يوم الثلاثاء المنصرم اجتماعا حضوريا في اسطنبول التركية، حيث تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات.