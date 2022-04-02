مسؤول أمريكي يكشف أن بلاده تعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع لأوكرانيا

قال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن "عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا"

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس شرق البلاد.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن "عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا"، مؤكدا "أن تلك الدبابات ستسمح للقوات الأوكرانية بشن ضربات مدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في دونباس".

وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤول رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي الدول ستأتي.

ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها "ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل مساعدة أمنية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية".

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب التي شنتها روسيا"، مضيفا "الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو غير المبرر والمتعمد من جانب روسيا"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

يشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار "كاميكاز" من طراز "سويتشبليد"، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز "بوما".

ويذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير/شباط الماضي، دأب زيلينسكي على مطالبة دول الغرب بدعمه بالسلاح والآليات الدفاعية الفاعلة من أجل صد القوات الروسية.