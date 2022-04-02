السلطات الأوكرانية تؤكد أنه تم إجلاء ثلاثة آلاف شخص من مدينة ماريوبول

وقال الرئيس الأوكراني"اليوم عملت الممرات الإنسانية .. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

أكدت السلطات الأوكرانية، أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص فروا من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة، بينما يستعد الصليب الأحمر اليوم السبت لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور أمس الجمعة "اليوم عملت الممرات الإنسانية في ثلاث مناطق: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا. تمكنّا من إنقاذ 6266 شخصا، بينهم 3071 من ماريوبول".

وفي نفس السياق، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أن "1431 شخصا سافروا من برديانسك وميليتوبول بوسائلهم الخاصة إلى زابوريجيا. 771 من بينهم أتوا من ماريوبول"، مضيفة أن "42 حافلة من برديانسك تقل سكانا من ماريوبول و12 حافلة من ميليتوبول تقل سكانا محليين" كانت في طريقها مساءً إلى زابوريجيا، متحدثة عما مجموعه "أكثر من 2500 شخص".

في جنوب شرق البلاد لا تزال ماريوبول محل نزاع بين الطرفين والوضع الإنساني فيها كارثي. وبعد قصف استمر أسابيع عدة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على بحر آزوف، أعلنت السلطات المحلية ان "ما لا يقل عن خمسة آلاف من أبناء المدينة قتلوا".

وتفيد التقديرات الأخيرة أن نحو 160 ألف شخص لا يزالون عالقين في المدينة التي من شأن سقوطها أن يؤمن تواصلا جغرافيا للروس، من شبه جزيرة القرم وصولا إلى الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين للروس في منطقة دونباس.

يشار إلى أن القوات الروسية تخفف قبضتها على كييف في اليوم 37 للغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين، وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس، مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد" قد يستمر أشهرا وفق ما حذر البنتاغون.