القوات الروسية تنسحب بسرعة من شمال أوكرانيا، وزيلينسكي يحذر من "فخاخ" روسيا بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني"إنهم يضعون ألغاما في كل الأراضي. يقومون بتلغيم المنازل، والمعدات، وحتى الجثث"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه اليوم السبت، من أن "القوات الروسية المنسحبة تخلق كارثة كاملة خارج العاصمة، لأنها تترك ألغاما عبر الإقليم بأكمله، بما في ذلك حول المنازل والجثث".

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل مصور نشره عبر حسابه بتطبيق إنستقرام، متحدثا عن القوات الروسية: "إنهم يضعون ألغاما في كل الأراضي. يقومون بتلغيم المنازل، والمعدات، وحتى جثث الأشخاص الذين قتلوا"، مضيفا "هناك الكثير من الفخاخ، والكثير من الأخطار الأخرى"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأكد الرئيس الأوكراني إلى معارك صعبة في المستقبل مع إعادة انتشار روسيا لقواتها، قائلا: "نحن نستعد لدفاع أكثر نشاطا"، ولم يتطرق الرئيس الأوكراني للجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت يوم الجمعة بالفيديو.

من جانب آخر، اتهم الكرملين الأوكرانيين بشن هجوم بطائرة "هليكوبتر" على مستودع وقود على الأراضي الروسية، فيما نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الانفجار الناري، ولكن إذا تم تأكيد ادعاء موسكو، فسيكون ذلك أول هجوم معروف للحرب تخترق فيه الطائرات الأوكرانية المجال الجوي الروسي.

وفي سياق آخر، أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم السبت أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا".

وقال بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي "مع الانسحاب السريع للروس من مناطق كييف وتشيرنيهيف ... يتضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: الانسحاب إلى الشرق والجنوب".