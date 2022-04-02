كييف: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة محيط العاصمة

الجيش الأوكراني يستعيد بلدات قرب العاصمة كييف

أعلنت القوات الأوكرانية اليوم السبت استعادتها لأكثر من 30 بلدة أو قرية حول كييف. واشير إلى أن المقاتلين الأوكران باتوا الآن أمام خط المواجهة شرقا مع الروس.

وقال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية بلدة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت البلدة من القوات الروسية.

وأضاف "فيدوروك"، في مقطع مصور خارج مقر بلدية بوتشا فيما يبدو، بحسب رويترز: "سيُذكر 31 مارس في تاريخ بلدتنا، باعتباره يوم تحريرها من القوات الروسية".

كما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا والناتو على السواء من هجمات مقبلة قد تستهدف العاصمة ومناطق جنوبية وشرقية بشكل أعنف.