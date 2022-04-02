اليوم الـ38 للحرب في أوكرانيا: عشرون جثة على الأقل في أحد شوارع مدينة حررتها القوات الأوكرانية قرب كييف

اوكرانيا تباشر باستعادة البلدات قرب كييف

افاد مراسل وكالة فرانس برس أن جثث ما لا يقل عن عشرين رجلا بالزي المدني عثر عليها السبت في أحد شوارع بوتشا، المدينة الواقعة شمال غرب كييف والتي استعادها الجنود الأوكرانيون أخيرا من القوات الروسية. وعثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين فيما توزعت الجثث الاخرى على مساحة قدرت بمئات الامتار.

وأعلنت القوات الأوكرانية اليوم السبت استعادتها لأكثر من 30 بلدة أو قرية حول كييف. واشير إلى أن المقاتلين الأوكران باتوا الآن أمام خط المواجهة شرقا مع الروس.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد باستثناء مناطق في الجنوب والشرق، فيما رابضت الآليات العسكرية لأسابيع حول كييف، وسط تقارير غربية وتأكيدات مسؤولين دوليين بأن القوات الروسية عانت من مشاكل لوجستية وتموينية عدة.