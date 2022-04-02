اليوم الـ38 للحرب في أوكرانيا: عشرون جثة على الأقل في أحد شوارع مدينة حررتها القوات الأوكرانية قرب كييف
اوكرانيا تباشر باستعادة البلدات قرب كييف
افاد مراسل وكالة فرانس برس أن جثث ما لا يقل عن عشرين رجلا بالزي المدني عثر عليها السبت في أحد شوارع بوتشا، المدينة الواقعة شمال غرب كييف والتي استعادها الجنود الأوكرانيون أخيرا من القوات الروسية. وعثر على إحدى الجثث مقيدة اليدين فيما توزعت الجثث الاخرى على مساحة قدرت بمئات الامتار.
وأعلنت القوات الأوكرانية اليوم السبت استعادتها لأكثر من 30 بلدة أو قرية حول كييف. واشير إلى أن المقاتلين الأوكران باتوا الآن أمام خط المواجهة شرقا مع الروس.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية، في 24 فبراير الماضي، لم يتمكن الروس من السيطرة على مدن كبرى في البلاد باستثناء مناطق في الجنوب والشرق، فيما رابضت الآليات العسكرية لأسابيع حول كييف، وسط تقارير غربية وتأكيدات مسؤولين دوليين بأن القوات الروسية عانت من مشاكل لوجستية وتموينية عدة.
02 أبريل 2022
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 100 متطرف ومرتزق جراء ضربة صاروخية نفذتها القوات الروسية في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة مساء اليوم نتيجة لضربة عالية الدقة تم تنفيذها على مقر دفاعي في خاركوف بواسطة منظومة إسكندر ثبت القضاء على أكثر من 100 متطرف ومرتزق
نحو 300 شخص دفنوا "في مقابر جماعية" في بوتشا قرب كييف (رئيس البلدية)
أكّدت أوكرانيا السبت أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من منطقتي كييف وتشيرنيهيف في شمال البلاد بهدف "تثبيت أقدامها" في الشرق والجنوب حيث كان من المقرر أن تجري عمليات إجلاء مدنيين جديدة خلال النهار.
وفرّ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من ماريوبول في حافلات وسيارات خاصة على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، بينما استعد الصليب الأحمر السبت لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى.
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم مستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا. وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن بوتين أطلع توكايف على سير العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس والمفاوضات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين
قال السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين إن لندن إذا سلمت أسلحة وأنظمة مضادة للسفن إلى أوكرانيا، فإنها ستكون أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.