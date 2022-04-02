كييف ستخضع في 7 أيار، وسيحتفل الروس بعيد النصر: سيناريوهات بوتين المتوقعة

ما هو تخطيط بوتين بشأن السيطرة على كييف؟

دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا يومها الثامن والثلاثين اليوم (السبت) بإنذارات وقصف في جميع أنحاء البلاد. في حين أن هناك تقارير تفيد بأن القوات الروسية قد انسحبت بالفعل من كييف على الأرض، وهناك علامات متزايدة على حدوث تغييرات في الانتشار الروسي في البلاد، إلى جانب نوبات الغضب بشأن السيناريوهات المحتملة. ما هو تخطيط بوتين؟ هذه هي الخيارات التي قد تكون على المحك. بحسب تقرير نشر في موقع واينت الاسرائيلي.

وعلى خلفية تحرير كييف من القوات الروسية والتقارير عن انسحاب الجيش الروسي من أوكرانيا، يطرح السؤال هنا، هل سيخسر بوتين؟

تلقت وسائل الإعلام الأوكرانية مؤخرًا نبوءات غاضبة بشأن استمرار القتال في أوكرانيا، والتي تفيد بأن القوات الروسية ليست على وشك المغادرة في أي وقت قريب. وفقًا لما قاله أنطون غيرشينكو، أحد مستشاري إدارة كييف، فإن بوتين مستعد لتركيز القتال الضخم في أوكرانيا من 21 أبريل إلى 7 مايو ، ثم توقيع اتفاقية مع أوكرانيا يمكن تقديمها على أنها استسلامها للروس.

علاوة على ذلك، يقدر غيرشينكو أن الروس سيرغبون في إقامة عرض عسكري في أوكرانيا في 9 مايو ، يوم انتصار الحلفاء التاريخي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. بحيث يمكن لبوتين، الذي يحب الرمزية، أن يضرب عصفورين بحجر واحد.

من المتوقع أن يتم عرض عسكري روسي في يوم النصر

تناول مستشار زالانسكي المقرب، أولكسي أرستوفيتش، إمكانية إقامة عرض عسكري في يوم النصر في اوكرانيا. وقال"هناك منطق معين في نظام بوتين: حيث يوجد بوتين هناك نصر، ويجب أن يظهر بوتين في الأماكن التي يتوقع فيها الانتصارات ومن المتوقع ان يقيم الجيش الروسي عرضًا عسكريًا في اوكرانيا".

جاء هذا وسط تقارير تحدثت عن انسحاب القوات الروسية من كييف إلى بيلاروسيا، حيث يفاد ان الجيش الروسي يعيد تسليح نفسه هناك. وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه الفرح بانسحاب القوات الروسية لأن "الروس ينقلون قواتهم ليجددوا تسلحهم ويضربونا ".