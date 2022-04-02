مساعدة وزير الدفاع الأوكراني تعلن "تحرير" كامل منطقة كييف

غانا ماليار : "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة".

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وقالت ماليار عبر فيسبوك إن "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة". وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

واعلن الاوكرانيون مساء الاثنين أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي سقطت في أيدي الروس منذ نهاية شباط/فبراير.

وتمكن مراسلون لفرانس برس من التوجه السبت الى بوتشا التي "حررت" أخيرا والتي تعذر على الصحافيين الوصول اليها طوال نحو شهر.

وقالت الحكومة الاوكرانية السبت إن القوات الروسية تنفذ "انسحابا سريعا" من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف اعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.