اليوم الـ39 للحرب في أوكرانيا: سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا واتهامات لباريس وبرلين بالانحياز لموسكو

انتقد نائب رئيس الوزراء البولندي برلين لعدم تسليمها كييف أسلحة كافية ورفضها فرض حظر على واردات النفط الروسية

سمعت سلسلة انفجارات صباح الأحد في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحا (3,00 ت غ) في منطقة صناعية، على ما يبدو من المدينة الساحلية الإستراتيجية وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود وألسنة نار، على ما أفاد مواطنون.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، الأحد فرنسا وألمانيا بأنهما مقربتان جدًا من روسيا وذلك من خلال مقابلة نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية الأحد، حيث اعتبر زعيم حزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي الحاكم في بولندا، أن "ألمانيا، مثل فرنسا، لديها انحياز قوي لموسكو".

ووجه كاتشينسكي انتقاداته الأكثر حدة لبرلين فقال "على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله روسيا بقيادة (فلاديمير) بوتين، ونحن نرى النتيجة اليوم". وانتقد نائب رئيس الوزراء البولندي برلين خصوصا لعدم تسليمها أسلحة كافية لأوكرانيا ورفضها فرض حظر على واردات النفط من روسيا على الأقل.

أعلنت أوكرانيا السبت أن منطقة كييف بكاملها "تم تحريرها"، حيث تقوم القوات الروسية بـ"انسحاب سريع" من شمال البلاد من أجل "الحفاظ على السيطرة" بشكل أفضل على "الأراضي الشاسعة" التي تحتلها في الشرق والجنوب. ولم يُعرف ما إذا كان الصليب الأحمر قد تمكن مساء السبت، من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تشهد وضعا إنسانيا كارثيا.

وكشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا، السبت أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

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