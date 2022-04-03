الصين تؤكد أنها ليست طرفًا في النزاع الدائر في أوكرانيا وستتبع طريقتها الخاصة لتحقيق السلام

أكدت بكين أنّ الصين لا تلتف عمداً على العقوبات الغربية على روسيا ولا يجب المبالغة بدورها في إنهاء النزاع

أعلنت الصين أنها ستسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا ولكن "بطريقتها الخاصة"، وسط تأكيدها على أنها ليست طرفاً في النزاع، وأن علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، بما في ذلك روسيا، يجب ألا تتأثر بهذا النزاع. وأكدت بكين، السبت، على ضوء التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لها من أن أي دعم لموسكو سيضر بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، أنّ الصين لا تلتف عمداً على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وقال مدير القسم الأوروبي بوزارة الخارجية الصينية، ووانغ لوتونغ، إن بكين تدعم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، ودعا إلى عدم المبالغة في الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا النزاع، خلال حديث نقلته أمس السبت قناة "آر تي" الروسية.

وقال موقع صحيفة الشرق الأوسط أن تصريحات لوتونغ وانغ تأتي بعد قمة افتراضية بين الاتحاد الأوروبي والصين. ورفضت بكين الإنصياع للضغوطات من جانب أوروبا بالهرولة نحو إدانة تصرفات روسيا في أوكرانيا أو وصفها بأنها غزو، وانتقدت مراراً ما تصفه بالعقوبات الغربية غير القانونية والأحادية الجانب.

وقال لوتونغ وانغ: "نعارض العقوبات وتخاطر آثار هذه العقوبات أيضاً بالانتشار إلى بقية العالم، مما يؤدي إلى حروب العملة وحروب التجارة والتمويل وأيضاً المخاطرة بتهديد سلسلة التوريد والسلسلة الصناعية والعولمة وحتى النظام الاقتصادي". ومع ذلك، تتعامل الشركات الصينية بحذر مع روسيا، خوفاً من تداعيات غير مباشرة لهذه العقوبات، بحسب الصحيفة.