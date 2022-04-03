وزير الخارجية الأوكراني: "مجزرة" بوتشا كانت متعمدة

الخارجية الأوكرانية، "إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأحد، أن روسيا قامت بـ"مجزرة متعمّدة" في مدينة بوتشا الواقعة في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وطالب مجموعة السبع، بفرض عقوبات جديدة "مدمرة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني، عبر تويتر، "إن مجزرة بوتشا كانت متعمّدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا".

ووجه الوزير نداءه إلى مجموعة السبع مطالبا بفرض عقوبات جديدة تتضمن "حظر النفط والغاز والفحم، وإغلاق جميع الموانئ أمام السفن والبضائع الروسية، وفصل جميع البنوك الروسية عن نظام سويفت".

وفي نفس السياق، قال كتب أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر "منطقة كييف. الجحيم في القرن الحادي والعشرين. جثث رجال ونساء قُتلوا وأياديهم مكبّلة. عادت أسوأ جرائم النازية إلى أوروبا. قامت روسيا بذلك بشكل متعمّد".

ومن جهته أكد رئيس بلدية المدينة أناتولي فيدوروك، التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، أن "كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس"، مشيرا أنه "دفنا حتى الآن في بوتشا 280 شخصا في مقابر جماعية" لأنه كان من المستحيل دفنهم في مقابر المدينة الثلاث لكونها في مرمى نيران القوات الروسية.

وتلاحقت أصوات التنديد بتصرفات روسيا في أوكرانيا ولا سيما ما أشيع حول مجزرة وجرائم حرب في مدينة بوتشا الحدودية مع كييف، وأعلنت لندن منذ الصباح أنها تعمل على جمع الأدلة التي تثبت تورط موسكو في عمليات حربية ترقة إلى جرائم حرب وانضم إليها على التوالي كل من ألمانيا ورئيس المجلس الأوروبي الذي يتهم روسيا بارتكاب فظاعات قرب كييف.