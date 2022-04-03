وزير الصحة الإسرائيلي يتوجه إلى أوكرانيا ويؤكد أن بلاده ستستمر في مساعدة الشعب الأوكراني في أوقاته الصعبة

قال نيتسان هورويتز، "سنواصل مساعدة الشعب الأوكراني في أوقاته الصعبة، هذا كفاح العالم الديمقراطي بأسره"

توجه وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفتش، اليوم الأحد، إلى أوكرانيا في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط، وسيزور الوزير المستشفى الميداني الذي أقامته إسرائيل غرب مدينة لفيف بالقرب من الحدود البولندية.

وقال نيتسان هوروفتش، "سنواصل مساعدة الشعب الأوكراني في أوقاته الصعبة، هذا كفاح العالم الديمقراطي بأسره"، مضيفا "سأذهب إلى أوكرانيا لرؤية مستشفى كوتشاف مئير الميداني الذي أنشأناه لمساعدة العديد من اللاجئين من هذه الأزمة"، مؤكدا "لقد عالجت فرقنا الرائعة بالفعل أكثر من 1000 شخص هناك".

وتابع الوزير بالقول "إنه أيضا تعبير عن التضامن مع أوكرانيا التي تعرضت للهجوم لاختيار الديمقراطية والحرية. هذا النضال ينتمي إلى العالم الديمقراطي بأسره، وإسرائيل جزء منه".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيليّة، قد أعلنت سابقا أن إسرائيل ستقيم مستشفى ميدانيًا في أوكرانيا. وسيعمل المستشفى على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد.