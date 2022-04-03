روسيا تنفي ارتكام جرائم حرب وتتهم اوكرانيا بفبركة الصور والفيديوهات

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحد "الهجمات الدنيئة" لروسيا على مدنيين في مدينة بوتشا الاوكرانية بأنها "جرائم حرب"، وذلك بعد العثور فيها على عشرات الجثث، واعدا بتشديد العقوبات على موسكو.

وقال جونسون في بيان إن "هجمات روسيا على مدنيين أبرياء في ايربين وبوتشا هي أدلة اضافية على ان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجيشه يرتكبان جرائم حرب في أوكرانيا".

في السياق نفسه،قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم (الأحد)،ا ن الدول الغربية ستوافق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا في الأيام المقبلة. ويرجع ذلك إلى "الفظائع" التي ارتكبها جنود روس في بلدة بوتشا بالقرب من كييف. وقال المستشار إن "بوتين وأنصاره سيشعرون بعواقب أفعالهم".

وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس على تويتر ان "صور بوتشا التي لا تحتمل بعد انسحاب القوات الاوكرانية تثير استياءنا العميق. كل تضامني مع ضحايا هذه الهمجية". واضاف "يجب اجراء تحقيق سريع حول جرائم الحرب وينبغي معاقبة المسؤولين" عنها.

يذكر ان اوكرانيا اتهمت الجيش الروسي اليوم الأحد بارتكاب "مجزرة" في مدينة بوتشا الصغيرة شمال غرب كييف والتي استعادتها القوات الاوكرانية اخيرا، وذلك بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في شوارعها.

وزارة الدفاع الروسية : الصور والفيديوهات من بوتشا مسرحية جديدة فبركها نظام كييف

بعد اتهام الجيش الروسي بارتكاب "مجزرة" في مدينة بوتشا قامت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد بنفي الاتهامات بقتل قواتها مدنيين وارتكاب مجزرة في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا لحماية سكان دونباس.

وقالت بيان الوزارة اليوم “كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على (جرائم) من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا ليست سوى استفزاز جديد” مؤكدة أنه “لم يتأذ أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة”.

وأكدت الوزارة أن الضواحي الجنوبية للمدينة تعرضت خلال هذه الفترة للقصف المستمر ليلاً ونهاراً من قبل الجيش الأوكراني باستخدام مدافع ثقيلة ودبابات وراجمات صواريخ.