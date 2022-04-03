اسرائيل تدين "المذبحة" في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف

محققون اوكرانيون عثروا على 410 جثة في بلدة بوتشا القريبة من كييف بعد انسحاب روسيا منها

أدان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم "المذبحة في بلدة بوتشا" القريبة من كييف وكتب في حسابة في تويتر "لا يمكن البقاء لا مبالين أمام هذه الصور المروعة التي اكتشفت بعد خروج الجيش الروسي من المكان" وأضاف "الأذى المتعمد بالسكان المدنيين جريمة حرب وأنا أدينها بشدة".

مسؤول إسرائيلي قال لموقع "والا" إن في إسرائيل انتظروا عدة ساعات حتى قاموا بنشر الإدانة للمذبحة في "بوتشا" وذلك للتأكد من أن الصور التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم صحيحة وليست جزءا من حرب نفسية. الأجوبة التي جاءت من عدة دول غربية كانت ايجابية مع تقديرات أنه في غضون الأيام القريبة سيتم اكتشاف حالات مشابهة في مناطق إضافية في أوكرانيا انسحبت منها القوات الروسية ، وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن العملية تواصلت على مدار عدة ساعات ولذلك استغرق وقت حتى نشر بيان الادانة الاسرائيلية.

وقالت المدعية العامة الأوكرانية ايرينيا فنديقطوفا للقناة التلفزيونية الرسمية في البلاد أن مدعين يحققون بجرائم حرب محتملة من قبل روسيا وجدوا 410 جثة في بلدة بوتشا القريبة من كييف، وأضافت انه انه تم فحص 140 جثة منها.

روسيا من جانبها نفت هذه التهم الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الصور الفوتوغرافية التي تعرض جثثا هي "المزيد من الاستفزاز الأوكراني". وأضافت أن كافة وحدات الجيش الروسي غادرت المدينة في 30 آذار/مارس.

وقالت كل من بريطانيا وألمانيا بأن الهجمات الروسية ضد مواطنين أوكرانيين يجب التحقيق بها كجرائم حرب.