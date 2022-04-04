اليوم الـ40 للحرب في أوكرانيا: روسيا تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن وكييف تتهم موسكو بارتكاب "إبادة" في بوتشا
قالت روسيا إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، وشككت في صحة الصور المتداولة لجثث مدنيين بشوارع المدينة.
اتهمت أوكرانيا روسيا، بارتكاب "ابادة جماعية" غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا، الواقعة شمال غربي كييف، بعد انسحاب القوات الروسية، ما أثار تنديد مسؤولين غربيين، في ما قالت روسيا إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، وشككت في صحة الصور المتداولة لجثث مدنيين بشوارع المدينة.
و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا" قرب العاصمة الأوكرانية، وقال"لا بد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
وفي السياق ، عبر مسؤولون غربيون عن غضبهم حيال ما اعتبروه "أعمالاً وحشية ضد المدنيين" وطالبوا بمحاسبة موسكو، بينما دعا البعض الآخر إلى تقديم مسؤولين روس إلى محكمة الجنايات الدولية، والتحقيق في أي "جرائم حرب محتملة"
إلى ذلك، شكك الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ في انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، وقال: «ما نراه ليس انسحاباً حقيقياً، بل إعادة تموضع للقوات».
ومن جهته أكد الرئيس الأوكراني أنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي وفق تصريحات أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأميركية"عندما تنتهي الحرب، سنناقش الضمانات الأمنية معاً، وحالة الحياد، معالحفاظ على سيادتنا وجيش قوي".
04 أبريل 2022
ماكرون يتحدث عن "مؤشرات واضحة" على وجود جرائم حرب في بوتشا في أوكرانيا
ماكرون يقول إنه يؤيّد فرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا
أبدى البابا فرنسيس الأحد "استعداده" للمساعدة في إسكات السلاح في أوكرانيا، قائلا إنه جاهز لزيارة كييف، ومنددا بـ"الحرب الدنسة" في هذا البلد، بعد ساعات قليلة من العثور على جثث تعود لمدنيين، أثارت صدمة وسخطا.
دعت موسكو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين للبحث في المزاعم حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.
أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد عمليات القتل "الفظيعة والمروعة" لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلاً إنه يجب محاسبة روسيا.