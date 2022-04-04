اليوم الـ40 للحرب في أوكرانيا: روسيا تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن وكييف تتهم موسكو بارتكاب "إبادة" في بوتشا

قالت روسيا إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، وشككت في صحة الصور المتداولة لجثث مدنيين بشوارع المدينة.

اتهمت أوكرانيا روسيا، بارتكاب "ابادة جماعية" غداة العثور على عشرات الجثث في مدينة بوتشا، الواقعة شمال غربي كييف، بعد انسحاب القوات الروسية، ما أثار تنديد مسؤولين غربيين، في ما قالت روسيا إن قواتها لم تقتل مدنيين في بوتشا، وشككت في صحة الصور المتداولة لجثث مدنيين بشوارع المدينة.

و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "صدمته العميقة لصور المدنيين القتلى في بوتشا" قرب العاصمة الأوكرانية، وقال"لا بد من تحقيق مستقل يتيح محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".

وفي السياق ، عبر مسؤولون غربيون عن غضبهم حيال ما اعتبروه "أعمالاً وحشية ضد المدنيين" وطالبوا بمحاسبة موسكو، بينما دعا البعض الآخر إلى تقديم مسؤولين روس إلى محكمة الجنايات الدولية، والتحقيق في أي "جرائم حرب محتملة"

إلى ذلك، شكك الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرغ في انسحاب القوات الروسية من محيط كييف، وقال: «ما نراه ليس انسحاباً حقيقياً، بل إعادة تموضع للقوات».

ومن جهته أكد الرئيس الأوكراني أنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي وفق تصريحات أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأميركية"عندما تنتهي الحرب، سنناقش الضمانات الأمنية معاً، وحالة الحياد، معالحفاظ على سيادتنا وجيش قوي".