بابا الفاتيكان "جاهز لزيارة كييف" ويبدي استعداده للمساعدة في وقف الحرب في أوكرانيا

أضاف البابا، أن "الكرسي الرسولي يفعل كل ما في وسعه لتسهيل تسوية النزاع"

أكد البابا فرنسيس، أمس الأحد، أنه جاهز لزيارة كييف وللمساعدة في إسكات السلاح في أوكرانيا، منددا بـ"الحرب الدنسة في هذا البلد"، وذلك بعد ساعات قليلة من العثور على جثث تعود لمدنيين.

وأضاف البابا، أن "الكرسي الرسولي يفعل كل ما في وسعه لتسهيل تسوية النزاع"، مؤكدا أن "زيارة كييف هي من بين الخيارات"، لكنه قال "لا أعرف ما إذا كان ممكنا حدوث ذلك، أو ما إذا كان سيكون مفيدا"، مشيرا إلى أنه "لم يتحدث مباشرة مع الرئيس الروسي منذ بداية الصراع".

وفي نفس السياق، قال البابا بعد قداس في الهواء الطلق أمام ما لا يقل عن 12000 شخص في العاصمة المالطية فاليتا "لنُصلِّ من أجل السلام ونفكر بالمأساة الإنسانية في أوكرانيا الشهيدة التي لا تزال تحت قصف هذه الحرب الدنسة".

وكانت أوكرانيا قد اتهمت الجيش الروسي بارتكاب "مجزرة" في مدينة بوتشا الصغيرة شمال غرب كييف والتي استعادتها القوات الأوكرانية أخيرا، وذلك بعد العثور على عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في شوارعها.

وندد البابا السبت الماضي بالغزو الروسي لأوكرانيا، وقال "بعض الأقوياء الذين سجنوا أنفسهم في ادعاءات مصالح قومية عفا عليها الزمن أثاروا الصراعات وسببوها مرة أخرى" في إشارة لا لبس فيها إلى بوتين، من دون أن يسمّيه.

واستنكر "إغراءات الاستبداد" و"الإمبريالية الجديدة" التي تهدّد العالم بـ"حرب باردة (...) لا تجلب إلا الموت والدمار والكراهية".

واختتم البابا زيارته السريعة التي استمرت 36 ساعة لمالطا، بلقاء مهاجرين الأحد في مركز استقبال لاجئين في هال فار (جنوب) يطلق عليه "مختبر يوحنا الثالث والعشرين للسلام" حيث سينضم لاجئون أوكرانيون قريبا إلى خمسين شابا وشابة من دول إفريقية عدة.