"نحن بحاجة في الوقت عينه إلى الحفاظ على موقف إسرائيل الأخلاقي ومن ناحية أخرى، الحفاظ على مصالحنا الخاصة"

أعرب وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم (الاثنين) عن تشكيكه في مزاعم أوكرانيا بحدوث مذبحة في بوتشا حيث وثقت الجثث ملقاة في شوارع المدينة، وذلك خلال حديث أجرته معه إذاعة الجيش الإسرائيلي. وما كان من السفير الأوكراني في إسرائيل يفغيني كورنيشوك إلا أن دعا الوزير الإسرائيلي الى رؤية الجثث بأم عينيه.

وقال ليبرمان في المقابلة "كلنا ندين جرائم الحرب. ما يجري هنا هو اتهامات متبادلة، أوكرانيا توجه اللوم إلى روسيا وروسيا تلقي باللائمة على أوكرانيا." "نحن بحاجة إلى أن ندرك أن هناك حرب دموية ونحن بحاجة في الوقت عينه إلى الحفاظ على موقف إسرائيل الأخلاقي ومن ناحية أخرى، الحفاظ على مصالحنا الخاصة".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد أدان أمس الأحد "المذبحة في بلدة بوتشا" وكتب في حسابة في تويتر "لا يمكن البقاء لا مبالين أمام هذه الصور المروعة التي اكتشفت بعد خروج الجيش الروسي من المكان" وأضاف "الأذى المتعمد بالسكان المدنيين جريمة حرب وأنا أدينها بشدة".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية ايرينيا فنديقطوفا للقناة التلفزيونية الرسمية في البلاد أن مدعين يحققون بجرائم حرب محتملة من قبل روسيا وجدوا 410 جثة في بلدة بوتشا القريبة من كييف، وأضافت انه انه تم فحص 140 جثة منها.

ونفت روسيا من جانبها التهم الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الصور الفوتوغرافية التي تعرض جثثا هي "مزيد من الاستفزاز الأوكراني". وأضافت أن كافة وحدات الجيش الروسي غادرت المدينة في 30 آذار/مارس.