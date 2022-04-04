زيلينكسي يزور بوتشا ويؤكد أن الإعلان الدولي عن "إبادة جماعية" قادم لا محالة

قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني صادف مشاهد مماثلة في مناطق أخرى يسيطر عليها الروس

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة تفقدية لبلدة بوتشا التي كانت مسرحًا لفظائع حرب، وفق مزاعم أوكرانية. وقال الرئيس الذي ارتدى سترة واقية: "هذه جرائم حرب، وسيتوصل العالم إلى اعتبارها إبادة جماعية. نريد أن نظهر للعالم ما حدث هنا، وما فعله الجيش الروسي". وقال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني صادف مشاهد مماثلة في مناطق أخرى يسيطر عليها الروس"، على ما جاء في واينت.

وأضاف رئيس أوكرانيا "من الصعب للغاية الشروع في مفاوضات عندما ترى ما فعلوه هنا. طالما أن الاتحاد الروسي يعتمد المماطلة فإن الأمر سيسير إلى الأسوأ بالنسبة لهم ولهذه الحرب. نحن نعرف عن آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للقتل والتعذيب وبتر الأعضاء كما اغتصبت النساء وقتل الأطفال".

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم (الاثنين)، إن بلاده تحتجز نحو 600 جندي روسي أسير، وادعى أن روسيا تحبط جهود الصليب الأحمر للوصول إلى مدينة ماريوبول.

في الأثناء أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للرد بشكل خاص "على الصور الواردة من بوتشا".