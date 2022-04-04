وزير الصحة الإسرائيلي من أوكرانيا:"سنواصل جهودنا في مواجهة المجازر وجرائم الحرب الوحشية"

تصريحات هوروفنش جاءت خلال زيارة الى المستشفى الميداني الذي أقامته إسرائيل في إوكرانيا

أدان وزير الصحة الإسرائيلية نيتسان هوروفتس اليوم الغزو الروسي لأوكرانيا وقال "سنواصل مساعدة الأوكرانيين كجزء من واجباتنا الأخلاقية، في مواجهة المجازر وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكب على هذه الأرض"، جاء هذا خلال زيارته الى المستشفى الميداني "كوخاف مائير" الذي أقامته إسرائيل في منطقة لفيف في أوكرانيا

وذكر موقع "واينت "أن هوروفتش اجتمع خلال زيارته مع البعثة الإنسانية الإسرائيلية واجتمع أيضا مع مجموعة من المسؤولين المحليين، بينهم نائب وزير الصحة الأوكراني، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، رئيس إقليم لفيف ورؤساء بلديات في المنطقة. وقال هوروفتش "أنا هنا حتى أدعم بعثتنا، التي تقوم بعمل مقدس وإنقاذ حياة البشر ومساعدة لاجئي الحرب، أكثر من 2000 امرأة وطفل تلقوا العلاج في مستشفانا الميداني هنا، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أقامت مثل هذه المنشأة داخل الأراضي الأوكرانية، هذه وجه جهاز الصحة الإسرائيلي.

وأضاف هوروفتش :"زيارتي الى هنا ترمز أيضا الى وقوف إسرائيل وتضامنها مع الشعب الأوكراني، أمام الغزو الروسي الوحشي، في مواجهة المجازر وجرائم الحرب التي يتم الكشف عنها هذه الأيام في أنحاء البلاد. إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني، ونحن سنواصل مد يد المساعدة كجزء من واجبنا الأخلاقي. وكجزء من كوننا جزءا من عائلة الشعوب الديموقراطية".

وخلال اجتماعه مع الطاقم الإنساني قال هوروفتش :"لقد قمتم بعمل عظيم، شكرا جزيلا باسم حكومة إسرائيل، شكرا بأنكم تركتم كل شيء وجئتم للتطوع، لعلاج الغرباء من شعب آخر، إنني معجب بالتعاون الرائع بين مسؤولي الصحة المختلفين. صناديق المرضى والمستشفيات. لهذا الهدف المشترك الهام. أنتم توفرون هنا علاج طبية بأعلى مستوى، وبخبرة واحتراف كبيرين في ظروف صعبة حقا".

ودشن المستشفى الميداني الإسرائيلي "كوخاف مائير" غربي أوكرانيا الأسبوع الماضي وأقيم المستشفى بالتعاون بين وزارة الخارجية الاسرائيلية، وزارة الصحة والمركز الطبي "شيبا" وبمساعدة جميع الأجهزة الصحية في إسرائيل.