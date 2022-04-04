بايدن يدعو إلى "محاكمة في جرائم حرب" ضد روسيا على خلفية "مذبحة بوتشا" الأوكرانية

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إلى "محاكمة في جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف. وقال بايدن للصحافيين الذين كانوا ينتظرون عودته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلته في ديلاوير إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا.

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب، واصفًا إيّاه بأنه "وحشي". وندد جوزيب بوريل رئيس الاتحاد الأوروبي بالفظائع التي قامت بها القوات الروسية، فضلاً عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها هولندا وبولندا ودعت روسيا إلى تحمل المسؤولية.

من جانبها، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الإثنين أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للرد على وجه الخصوص "على الصور الواردة من بوتشا" المدينة الأوكرانية التي تعرضت وفقًا لمزاعم أوكرانية تسلحت بأشرطة مسجلة توثق مقابر جماعية وأجزاء أعضاء مكشوفة من تحت التراب.

وكتبت السفيرة في تغريدة "لا يمكن أن ندع دولة عضو تقوض كل المبادئ التي نؤمن بها، تشارك في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

ورفضت روسيا الاتهامات بخصوص مذبحة في بوتشا التي زعمتها أنها غادرتها في الثلاثين من آذار الفائت.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما الاثنين، يعلّق بموجبه العمل بإجراءات مبسّطة للحصول على تأشيرات دخول للمسؤولين والصحافيين من بلدان أوروبية تعدّ "غير ودّية"، وذلك ردّا على العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا