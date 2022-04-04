الرئيس الإسرائيلي يمنح العفو لسجين أوكراني طلب القتال بالحرب الدائرة في بلاده

السجين الاوكراني كان وصل الى إسرائيل كسائح وضبطت بحوزته عدة كيلوغرامات من المخدرات

منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في مبادرة استثنائية عفوا عاما عن سجين أوكراني في إسرائيل طلب إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية للمساعدة في الحرب في بلاده، واستجاب الرئيس الإسرائيلي لطلب السجين الأوكراني وذلك بعد تأييد وزارة القضاء الإسرائيلية للطلب على ضوء التبرير الإنساني الاستثنائي.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الحديث يدور عن سجين وصل إلى إسرائيل كسائح عام 2017 وضبطت في حقيبته عدة كيلوغرامات من المخدرات من نوع كوكائين، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وحاليا من المتوقع إطلاق سراحه قبل عام من إنهائه محكوميته. الرئيس اشترط بالتوقيع على العفو بأن يعود بالفعل الى بلاده، ومن المتوقع أن يصعد إلى الطائرة الأسبوع القادم عائدا الى أوكرانيا.

وقالت محاميته تعقيبا على الخبر:"نهنئ ونشكر الرئيس على الاستجابة الاستثنائية لطلب المواطن الأوكراني، والذي يرغب بالعودة إلى وطنه المشتعل والانضمام الى القتال هناك والمساعدة قدر المستطاع على ضوء الفظائع التي تحدث هناك. عائلته تشكر دولة إسرائيل التي تفهمت أهميته وحجم الساعة".