اليوم الـ 41 للحرب في أوكرانيا: روسيا تمهل القوات الأوكرانية لمغادرة ماريوبول و6 دول تنسق لتسليم شحنات أسلحة لكييف
دعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة، اليوم الثلاثاء، عبر ممر آمن،
دعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة، اليوم الثلاثاء، عبر ممر آمن، في حين قالت الولايات المتحدة إنها تنسق مع دول عدة لتسليم كييف شحنات جديدة من الأسلحة.
وقال قائد إدارة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف، إن بلاده "ستبذل الجهود لإجلاء المدنيين والرعايا الأجانب من ماريوبول إلى بر الأمان اليوم الثلاثاء"، واتهم السلطات الأوكرانية بمنع إخراج الأشخاص من ماريوبول.وأضاف "من يلقي سلاحه ويبدأ بالمغادرة سيتم ضمان الحفاظ على حياته".
وفي السياق نفسه، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية إن بلاده رصدت أيضا أن موسكو تحشد قوات شمال مدينة ماريوبول، التي تحاصرها القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو.
05 أبريل 2022
قال البيت الأبيض مساء الإثنين إن روسيا "ستركز هجومها" الآن على شرق أوكرانيا ومناطق معينة في جنوبها. ورأى مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أن "روسيا حاولت إخضاع أوكرانيا بكاملها وفشلت. الآن ستحاول السيطرة على أجزاء معينة من البلاد" مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة من الهجوم الروسي "قد تستمر أشهرا أو أكثر"
تستعدّ القوات الروسية "لشنّ هجوم ضخم" على القوات الأوكرانية في لوغانسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غاداي الإثنين.
وقال غاداي في رسالة عبر الفيديو "نرى معدّات تصل من اتجاهات مختلفة. نرى الروس يعزّزون صفوفهم ويتزوّدون الوقود (...) نحن ندرك أنّهم يستعدّون لهجوم ضخم".
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن من "الواضح جدا" أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.