اليوم الـ 41 للحرب في أوكرانيا: روسيا تمهل القوات الأوكرانية لمغادرة ماريوبول و6 دول تنسق لتسليم شحنات أسلحة لكييف

دعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة، اليوم الثلاثاء، عبر ممر آمن،

دعت روسيا القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول لإلقاء أسلحتها ومغادرة المدينة، اليوم الثلاثاء، عبر ممر آمن، في حين قالت الولايات المتحدة إنها تنسق مع دول عدة لتسليم كييف شحنات جديدة من الأسلحة.

وقال قائد إدارة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف، إن بلاده "ستبذل الجهود لإجلاء المدنيين والرعايا الأجانب من ماريوبول إلى بر الأمان اليوم الثلاثاء"، واتهم السلطات الأوكرانية بمنع إخراج الأشخاص من ماريوبول.وأضاف "من يلقي سلاحه ويبدأ بالمغادرة سيتم ضمان الحفاظ على حياته".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية إن بلاده رصدت أيضا أن موسكو تحشد قوات شمال مدينة ماريوبول، التي تحاصرها القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالين لموسكو.