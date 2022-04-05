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الرئيس الأوكراني يعين وفد جديدا لمناقشة الضمانات الأمنية مع روسيا

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وسط) يسير في بلدة بوتشا ، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف ، في 4 أبريل 2022. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 3 أبريل 2022
RONALDO SCHEMIDT / AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وسط) يسير في بلدة بوتشا ، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف ، في 4 أبريل 2022. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 3 أبريل 2022

سيتم توفيير الضمانات من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مثل امريكا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا،

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء الوفد الجديد الذي سيناقش الضمانات الأمنية مع روسيا وعلى رأسه ديفيد أرخكاميا ليقود محادثات السلام الأوكرانية، بشأن الضمانات الأمنية، وفقا لمرسوم وقعه زيلينسكي ونشر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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وخلال المفاوضات مع موسكو في نهاية مارس/آذار، أبدت كييف استعدادا لإبرام معاهدة بشأن مركز أوكرانيا المحايد وغير المنحاز والخالي من الأسلحة النووية في ضوء بعض الضمانات الأمنية.

سيتم توفير هذه الضمانات من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، استنادا إلى نموذج التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، فإن أعضاء الحلف العسكري ملزمون بتقديم مساعدة عسكرية فورية في حالة وقوع هجوم على أحد الشركاء.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك، لصحيفة "أوكرايينسكا برافدا"، أمس الإثنين، إن "الوزارة تتوقع مزيدا من الهجمات الروسية على مدينة خاركيف المحاصرة شرقي البلاد".واضاف إن "القوات الروسية تستعد للسيطرة على المدينة وأن القوات في أجزاء أخرى من أوكرانيا تتلقى أيضا تعزيزات"