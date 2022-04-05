أقمار صناعية تظهر صور جثث ملقاة في شوارع بوتشا خلال التواجد الروسي

أظهرت صور أقمار صناعية نشرت الإثنين في نيويورك تايمز بشكل قاطع أن الجثث كانت ملقاة في شوارع بوتشا

أظهرت صور أقمار صناعية نشرت أمس الإثنين في نيويورك تايمز بشكل قاطع أن الجثث كانت ملقاة في شوارع بوتشا وقت تواجد القوات الروسية في المدينة بخلاف ادعاءاتهم. والتقط القمر الصناعي التابع لشركة "ميكسر" صور احدى عشرة جثة في شوارع المدينة منذ 11 آذار/مارس، أي وقت احتلال الروس للمدينة، على ما أفاد موقع واللا.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت عن فظائع ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا عشية احتلالها وتم نشر صور وأشرطة فيديو توثق مشاهد مؤلمة لجثث ملقاة في الشوارع وقبور جماعية. وقال الرئيس الأوكراني إن العالم سيعتبر في نهاية المطاف ما حدث في بوتشا على أنها عملية إبادة جماعية.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا الأحد، أن روسيا قامت بـ"مجزرة متعمّدة" في مدينة بوتشا الواقعة في شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وطالب مجموعة السبع، بفرض عقوبات جديدة "مدمرة".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إلى "محاكمة في جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف.