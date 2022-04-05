الرئيس الأوكراني يلقي كلمة حول أحداث بوتشا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء

بريطانيا:"المجلس سيحرص على أن يتم سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية. سنفضح حرب بوتين على حقيقتها"

أعلنت الرئاسة البريطانية لمجلس الأمن الدولي، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي اليوم الثلاثاء أمام المجلس كلمة عبر الفيديو خلال اجتماع سيخصص لأوكرانيا، ويتوقع أن تطغى عليه الأحداث في بوتشا، التي عثر فيها بعد انسحاب القوات الروسية منها على عشرات الجثث.

وستكون هذه أول كلمة لرئيس أوكرانيا أمام مجلس الأمن منذ بدأت روسيا العملية العسكرية ضد بلاده في 24 فبراير/شباط المنصرم، ووسيشارك في الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

واشارت البعثة البريطانية إلى أن "الرئاسة البريطانية للمجلس ستحرص على أن يتم سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية. سنفضح حرب بوتين على حقيقتها".

ومن جهتها أعربت دول غربية عدة والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا الواقعة في ضواحي كييف والتي زارها زيلينسكي، أمس الاثنين، بعد انسحاب القوات الروسية منها. وبدت في هذه الصور عشرات الجثث لأشخاص بملابس مدنية، بعضها على الطرقات والبعض الآخر في مقابر جماعية.

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