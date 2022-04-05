حلفاء الاتحاد الأوروبي يطردون أكثر من 145 دبلوماسيًا روسيًا خلال يومين

وزير الخارجية: "أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية"

اجتمع حلفاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات جديدة صارمة بحق روسيا الماضية في حربها ضد أوكرانيا وقد أفيد بأن الدنمارك وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والسويد وإسبانيا أعلنت خلال اليومين الأخيرين، الواحدة تلو الأخرى، طرد أكثر من 145 دبلوماسيًا روسيًا.

أعلن وزير الخارجية الدنماركي الثلاثاء، أن بلاده اتخذت قرارًا بطرد 15 دبلوماسيًا روسيًا بتهمة التجسس، واتخذت إيطاليا اليوم نفس المنحى عبر إعلانها طرد ثلاثين دبلوماسيا روسيا، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة.

وقال ييبي كوفود للصحافة "أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية"، مؤكدا العزم على "إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول".

وفي حين أعلنت ألمانيا عن قرارها طرد نحو 40 دبلوماسيا، صرحت فرنسا أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها" بحسب وزارة الخارجية الفرنسية.

وانضمت إسبانيا الثلاثاء إلى حليفاتها لتعلن أنها ستطرد نحو 25 موظفا في السفارة الروسية.

من جانبها، كتبت السفارة الروسية في برلين على تلغرام إن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".

وأكد المتحدث باسم جهاز مكافحة التجسس البولندي ("آيه بي دبليو") ستانيسلاف زارين، في 23 آذار/ مارس أن "وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصا كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية (...) يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا".

وكانت إيطاليا قد أعلنت العام الماضي، أنها "طردت اثنين من الدبلوماسيين الروسيين على خلفية كشف قضية تجسس متورط فيها أيضا ضابط في سلاح بحرية بلادها"، فيما أكدت النمسا في أغسطس/آب 2020، أنه "يجري طرد دبلوماسي روسي، بعد معلومات نشرتها الصحافة النمساوية تتحدث عن تورط الأخير في قضية تجسس صناعي".