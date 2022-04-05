زيلينسكي: أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة"مع تصدر الأمن قائمة أولوياتها

زيلينسكي:"تحديد مصير أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة البحر الأسود بأكملها يتم حالياً على الأراضي الأوكرانية"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستصير أشبه "بإسرائيل كبيرة" مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أن جهود بلاده "لصد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة".

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد "صعب للغاية". وأردف زيلينسكي أن تركيا اقترحت خطة لإجلاء الجرحى والجثث من المدينة" لكنه حذر من أن المبادرة تعتمد على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان زيلينسكي، قد قال، أمس الإثنين ، إن "تحديد مصير أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة البحر الأسود بأكملها يتم حالياً على الأراضي الأوكرانية" وتابع"إن السبب الذي يجعل روسيا تدعو علناً إلى الإبادة الجماعية هو اعتقاد كبار المسؤولين الروس أن القادة الأوروبيين سوف يفشلون، وسيكونون ضعفاء، وأن أوروبا تفتقر إلى القيادة، وغير قادرة على الدفاع عن القيم التي وحَّدت القارة".

جاء ذلك في خطاب ألقاه زيلينسكي عبر تقنية الفيديو أمام البرلمان الروماني، بعد عودته من زيارة لمنطقة "بوتشا" القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف.