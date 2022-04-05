وزير الخارجية الاسرائيلي يندد بالأحداث بأوكرانيا :"القوات الروسية نفذت جرائم حرب ضد المدنيين"

وزير الخارجية في زيارة خاطفة الى اثينا اجتمع خلالها مع نظيره اليوناني والقبرصي لمناقشة مواضيع اقليمية

ندد وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد خلال اجتماعه مع وزراء خارجية اليونان وقبرص في إثينا بالاحداث في أوكرانيا وقال :"نحن نواجه في الأيام الاخيرة أوقاتا ليست سهلة، توجد حرب في أوروبا، مجددا دولة كبيرة وقوية تغزو بدون أي مبرر دولة أصغر وأضعف منها، مجددا تمتص الأرض دماء الأبرياء".

وقال لابيد بحسب النشر في "معاريف" ان :"الصور والشهادات التي تصلنا من أوكرانيا مخيفة، القوات الروسية نفذت جرائم حرب ضد السكان المدنيين العزل، أدين بشدة جرائم الحرب هذه، انما يوجد ايضا نقطة ضوء داخل النفق: العالم لم يسكت. العالم لا يسخر ولا يتقيد فقط بالمصالح والفوائد الاقتصادية, تحالف نادر النطاق والقوة تجند لمساعدة أوكرانيا والوقوف إلى جانبها".

وبعدها تطرق لابيد الى الاجتماع الثلاثاء مع نظراءه اليوناني والقبرص قائلا:"كان من المهم لي الوصول الى هنا وتوثيق التزامنا أكثر، الى جانب تسخين علاقاتنا مع تركيا وهي مباركة ايضا وحان وقتها، هذا ايضا يخلق فرصة ممتازة لتعميق العلاقات بيننا وتعزيز استقرار المنقطة. سنفعل ذلك على طريقتنا بالتنسيق الكامل معكم. اليونان، قبرص وإسرائيل تدرس إمكانية تنفيذ أنشطة مشتركة حول مسلسلة من المواضيع، أولها-الأمن الاقليمي. قدراتنا على التعاون الأمني ضرورية لسلامة مواطنينا ولوقف الإرهاب".

وأضاف لابيد :"ندرس أيضا تعاونات اقتصادية إضافية، بالتشديد على سوق الطاقة، الحرب في إوكرانيا على وشك أن تغير هيكل سوق الطاقة الأوروبية والشرق أوسطية, يوجد هنا تفاهمات، لكن أيضا فرص يجب علينا دراستها".

وانطلق لابيد صباح اليوم في زيارة سياسية سريعة الى اثينا، ومن المتوقع ان يجتمع خلالها مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتشوتاكيس ومع وزير الخارجية نيوكوس دندياس, وايضا عقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره اليوناني والقبرصي، والتي من المتوقع ان يناقشوا خلالها التعاون بين الدول، العلاقات التركية-الاسرائيلية وتأثيرها على دول المنطقة.