المندوبة الأمريكية تتهم روسيا أمام مجلس الأمن بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا والمندوب الروسي يؤكد أن الاتهامات الموجهة لبلاده غير صحيحة

قالت المندوبة الأمريكية، إن "القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب فى أوكرانيا"

انعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الاتهامات الموجهة لقوات بلاده في أوكرانيا غير صحيحة"، فيما طالبت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، باستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان الأممى.

وقال فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، "نسمع أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي"، مضيفا "القوات الأوكرانية قامت بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول"، مشيرا إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية تم إجلاء نحو 600 ألف شخص من أوكرانيا نحو روسيا". حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، إن "القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب فى أوكرانيا"، موضحة "أن دول جوار أوكرانيا تتحمل العبء الأكبر".

وأضافت المندوبة الأمريكية أن "وجود روسيا في مجلس حقوق الإنسان غير منطقي"، مؤكدة أن " روسيا تستخدم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للدعاية لها فقط وتصوير أنها تهتم بحقوق الإنسان".

ونوهت المندوبة الأمريكية بأن أزمة اللاجئين الأوكرانيين الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الأوكراني دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورًا لإنهاء الحرب على البلاد داعيًا مجلس الأمن إلى السعي لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها في البلاد، مؤكدا "لدينا أدلة دامغة حول الاعتداءات الروسية في البلاد"، مشيرًا إلى أن "مدينة بوتشا هي مثال واحد على الانتهاكات الروسية".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن هناك مجلس أمن دولي ولكنه لا يستطيع ضمان الأمن لبلاده متهمًا القوات الروسية بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق شعبه، والمجتمع الدولي على ضروة عقاب روسيا على الانتهاكات التي ارتكبت في أوكرانيا.