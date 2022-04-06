اليوم الـ42 للحرب الأوكرانية: ’المجازر’ المنسوبة لروسيا تؤدي لطرد أكثر من 200 ديبلوماسي روسي خلال 48 ساعة
الرئيس الاوكراني يحض مجلس الأمن للتحرك "فورا" لمواجهة "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا
قتل 12 مواطنا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف ، في حين أعلن حاكم لفيف غربي أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات بسبب انفجار قرب راديخيف مساء الثلاثاء، ودعا الجميع إلى البقاء في الملاجئ.
من جانبه، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة خلال كلمة له الثلاثاء على التحرك "فورا" لمواجهة "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا في بلاده بحسب قوله، في حين تنفي روسيا هذه الاتهامات.
وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون وجه رسالة مصورة الى الشعب الروسي لإطلاعه على "حقيقة" الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
في حين تسبب اكتشاف مجازر نسبت الى القوات الروسية قرب كييف إلى مزيد من تدهور العلاقات بين موسكو والدول الغربية ، فبعد فرنسا وألمانيا الاثنين، طردت إيطاليا واسبانيا وسلوفينيا بدورها عشرات الدبلوماسيين الروس الثلاثاء، والذين تجاوز عددهم الـ200 طردوا في غضون 48 ساعة.
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06 أبريل 2022
البابا يندد الأربعاء "بوحشية تزداد فظاعة" ترتكب في أوكرانيا و"تشمل مدنيين" أيضا في إشارة إلى "مجزرة بوتشا".وقال البابا "الأنباء الأخيرة عن الحرب في أوكرانيا (..) تدل على فظائع جديدة مثل مجزرة بوتشا، وحشية تزداد فظاعة ترتكب أيضا في حق مدنيين ونساء واطفال".
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يقول الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي "عاجلا أم آجلا" فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، منددا ب"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في بوتشا و"الكثير من المدن الأخرى" في أوكرانيا.
منعت الولايات المتحدة روسيا اعتبارا من الاثنين من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أميركية ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة، كما أعلنت الخزانة الأميركية الثلاثاء.
السلطات الألمانية والأميركية تعلن الثلاثاء أنّها فكّكت "أكبر" منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى "سوق هيدرا" وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.
الإليزيه يعلن مساء الثلاثاء في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ باريس ستوفّر قدرات مالية وبشرية للمساعدة في إجراء تحقيقات في المجازر المتّهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا.
"أطباء بلاد حدود" تعلن الثلاثاء أنّ ثلاثة مستشفيات في مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا "أُصيبت بعمليات قصف" يومي الأحد والإثنين أثناء وجود أفراد من المنظمة غير الحكومية فيها، مشيرة إلى عدم إصابة أيّ منهم بجروح.
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعلن أنّ واشنطن ستقدّم لكييف شحنة إضافية من صواريخ جافلين المضادّة للدبابات بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي بعد التقارير التي أفادت بارتكاب القوات الروسية فظائع في أنحاء عدّة من هذا البلد.
تويتر يعلن أنّه فرض على الحسابات الحكومية الروسية إجراءات جديدة ترمي للحدّ من انتشار الدعاية الرسمية الروسية على موقع التواصل الاجتماعي.
أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستمنع اعتباراً من الأربعاء وبالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "كلّ الاستثمارات الجديدة" في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.