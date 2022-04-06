اليوم الـ42 للحرب الأوكرانية: ’المجازر’ المنسوبة لروسيا تؤدي لطرد أكثر من 200 ديبلوماسي روسي خلال 48 ساعة

الرئيس الاوكراني يحض مجلس الأمن للتحرك "فورا" لمواجهة "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا

قتل 12 مواطنا أوكرانيا في قصف مدفعي روسي على قريتين قرب العاصمة كييف ، في حين أعلن حاكم لفيف غربي أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات بسبب انفجار قرب راديخيف مساء الثلاثاء، ودعا الجميع إلى البقاء في الملاجئ.

من جانبه، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة خلال كلمة له الثلاثاء على التحرك "فورا" لمواجهة "جرائم الحرب" التي ترتكبها روسيا في بلاده بحسب قوله، في حين تنفي روسيا هذه الاتهامات.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون وجه رسالة مصورة الى الشعب الروسي لإطلاعه على "حقيقة" الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

في حين تسبب اكتشاف مجازر نسبت الى القوات الروسية قرب كييف إلى مزيد من تدهور العلاقات بين موسكو والدول الغربية ، فبعد فرنسا وألمانيا الاثنين، طردت إيطاليا واسبانيا وسلوفينيا بدورها عشرات الدبلوماسيين الروس الثلاثاء، والذين تجاوز عددهم الـ200 طردوا في غضون 48 ساعة.

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