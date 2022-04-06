الرئيس الأوكراني يندد بتردد الأوروبيين في فرض عقوبات على روسيا والأخيرة تعلن أنها سددت بالروبل دينا اقترضته بالدولار

أعلنت روسيا، أنها سددت بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار بعدما رفض مصرف مراسَل إتمام أوامر الدفع

إنتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، تردد الاوروبيين في حظر واردات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن "بعض القادة أكثر حرصا على الأعمال التجارية من اكتراثهم لجرائم الحرب".

وقال زيلينسكي للبرلمان الإيرلندي إن "خطابا جديدا بشأن العقوبات ظهر في أوروبا، لكن لا يمكنني التسامح مع أي تردد بعد كل ما مررنا به وكل ما فعلته روسيا بنا".

ومن جهتها، أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أنها سددت بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف مراسَل إتمام أوامر الدفع.

وقالت وزارة المال الروسية في بيان إنها "أضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649,2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل"، في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.

ومن جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأربعاء، أن "على الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسيين"، مضيفا "اليوم، نعبّر عن سخطنا حيال جرائم الحرب ضد مدنيين أبرياء في بوتشا والكثير من المدن الأخرى. وهذا دليل إضافي على أن الوحشية الروسية ضد الشعب الأوكراني لا حدود لها".

وفي سياق ذي صلة، أكدت السلطات الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني قام بقف مخزنا للنفط قريب من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا، أمس الثلاثاء، ما أدى ألى تدميره.

وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك فالنتان ريزنيتشينكو، "كانت ليلة صعبة، هاجم العدو جوا وضرب مخزنا للنفط ومصنعا، دمر المخزن (..) واندلع حريق كبير في المصنع"، مضيفا عبر "تلغرام" "لحسن الحظ لم تسجل إصابات" مشيرا إلى أن "فرق الاطفاء تمكنت من أخماد الحريق بعد أكثر من ثماني ساعات" على تدخلها.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس دنيبروبيتروفسك المحلي ميكولا لوكاتشوك، أن "قصف الجيش الروسي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء" في نوفوموسكوفسك على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة دنيبرو، مضيفا "العدو يضرب بوقاحة أهدافا مدنية" مشيرا إلى "عدم وجود عسكريين (أوكرانيين) في ذلك المكان".