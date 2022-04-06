زيلينسكي: تعطيل وصول المساعدات إلى ماريوبول هدفه إخفاء "آلاف" الضحايا

قال زيلينسكي"يجب أن نجد حتى أدنى إمكان للتفاوض" لأنني "أعتقد أنه من الصعب وقف الحرب بطريقة أخرى"

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، روسيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول لإخفاء جثث "آلاف" الضحايا في المدينة المحاصرة التي تتعرض للقصف في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون "هابرتورك" التركي ونشرها مكتبه على الإنترنت "أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمكننا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول هو أنه ما لم ينظف العسكريون الروس كل شيء، فهم يخشون أن يرى العالم ما يحدث هناك".

وأضاف أن الحديث "ليس عن عشرات بل آلاف القتلى وآلاف الجرحى"، وتابع "نعرف عدد العسكريين (الأوكرانيين) الذين قتلوا هناك وعدد من أصيب منهم لكننا لا نعرف عدد المدنيين" الذين قتلوا وأصيبوا، لكن في أي حال، لن يتمكنوا (الروس) من إخفاء كل شيء... مثل هذا الرقم من المستحيل إخفاؤه، وأعتقد أننا سنعرفه جميعا عندما نتمكن من الدخول" إلى ماريوبول.

وقال فولوديمير زيلينسكي "في بوتشا مثلا حاولوا القيام بذلك، لقد أحرقوا الكثير من الناس في هذه المنطقة (محيط كييف): بوتشا وإيربين وغوستوميل. لقد أحرقوا عائلات. بالأمس وجدنا عائلة أخرى: الأب والأم وطفلان، طفلان يافعان. لهذا السبب أقول إنهم نازيون".

وقال زيلينسكي"يجب أن نجد حتى أدنى إمكان للتفاوض" لأنني "أعتقد أنه من الصعب وقف الحرب بطريقة أخرى".