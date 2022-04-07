الجمعية العمومية تصوت اليوم على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

الموقف الاسرائيلي من القرار غير واضح بعد، حيث تمارس عليها واشنطن ضغوطات لتأييده

تصوت الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس على القرار الأمريكي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أن في إسرائيل لم يتخذ القرار بعد بكيفية التصويت على القرار، وقال مسؤول في وزارة الخارجية للقناة الاسرائيلية إن الأمر قيد النقاش.

التقديرات هي أن إسرائيل ستضطر إلى دعم القرار، وذلك بسبب الضغوطات الأمريكية. التعليق بسبب ارتكاب مخالفات خطيرة في أوكرانيا، على خلفية صور المجزرة المروعة التي نفذها الروس والتي اكتشفت في بوتشا وفي مدن أخرى. من أجل تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان يحتاج الأمر الى تصويت ثلتي الأعضاء.

ويشار إلى أن لإسرائيل موقف غير ثابت في تصويتات الأمم المتحدة حول روسيا، في نقاش مجلس الأمن حول إدانة روسيا، إسرائيل اختارت عدم التصويت لصالح القرار، لكن خلال تصويت الهيئة العامة للأمم المتحدة إضطرت إسرائيل إلى تأييد القرار.